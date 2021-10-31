Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye küresel dalgalanmaları kendi vatandaşına en az düzeyde yansıtan ülkedir” dedi.

Covid-19 salgının başından bu yana 160 ülkeye ve 12 uluslararası kurulaşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağlandığını açıkladı.

“100 milyonlarca insan daha aşının ilk dozuna ulaşamamışken diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatine 100 milyonlarca dolar harcanabiliyor. Bir tarafta yoksulluğun olduğu diğer tarafta düşün ve şatafatın hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir” dedi.

“3 milyon 600 bini Suriye'deki savaştan kaçan olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göçü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz” dedi.

"ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye değinerek, “Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm” dedi.

"Avrupa ordusu kurulmasına yönelik soru üzerine “Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil” dedi.

"Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.