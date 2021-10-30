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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de önemli görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bu yıl Roma'da düzenlenen G20 Liderler zirvesinde diğer devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Ruthe ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturuma katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili görüşmelerine başladı. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi'yi kabul etti

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

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