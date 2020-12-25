Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere sucuk şekeri ve pestil ikramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamanın ardından, cami yakınında bulunan bir aktar dükkanından alışveriş yaparak basın mensuplarına fındıklı sucuk şekeri ve pestil ikram etti.

Cuma namazı sonrası cami yakınında bulunan aktar dükkanından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarıyla yakından ilgilenerek ikramlarda bulundu.

Basın mensuplarına tatlı ikramında bulunan Erdoğan, “Almam yok, size ciddi söylüyorum bununla beslenene Covid, movid bulaşmaz. Bununla beslenin Covid'den kurtulun” dedi. Basın mensuplarıyla yakından ilgilenen Erdoğan vatandaşlarla da sohbet ederek fındıklı sucuk şekeri ve pestil ikramında bulundu.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Aykut Zor