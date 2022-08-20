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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep kazası için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep kazası için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep kazası için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

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