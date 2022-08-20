Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep kazası için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.
Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Başımız sağ olsun.