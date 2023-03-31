Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Deprem sadece düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yakmıştır. Dünyanın birçok noktasından samimi taziye mesajları aldık. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelinşi atmak hem de sizlerle hasbihal etmek için buradayız. Köyleri ve ilçeleri,yle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra, yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Partimizin belediyeleri, kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

313 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı...

Şehirlerimizin birikimini hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla yapıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. 67 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla ve yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden evleri teslim ettiysek, burada da aynısını yapacağız."

"BU ÜLKE KOALİSYONLARLA BİR YERE GİDEMEZ"

Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi 7'li koalisyonlarla, masa üstü-masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez.

Dünyamız ve ülkemiz kritik bir dönemden geçiyor.

Akıncı, İHA, SİHA ve AKINCI'yı yaptık mı? Hepsinden öte Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Çıkmışlar diyorlar ki 'E bunların hepsini gözden geçireceğiz. Yol vermeyiz. Sen ztane hayatında bu millete en ufak bir hizmet veremedin ki... Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Yenileri de sırada. Tek tek saymaya kalksak saatler alır."

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