Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Genç Dostu Şehirler'e ödül

TBB tarafından gençlerin karar alma süreçlerine katılımı amacıyla düzenlenen, ‘Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda toplamda 22 belediye ödül almaya hak kazandı. Yarışma kapsamında toplamda 224 belediye, 262 farklı proje fikriyle rekabet etti.

Yarışma sonucunda ödül kazanan belediyeler ve belediye başkanları ise şu şekilde:

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Toroslar Belediye Başkanı Afşin Yılmaz, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül.

Ayrıca, TÜBİTAK Biliminsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda birincilik ödülleri alan öğrenciler ise şu şekilde:

Biyoloji alanında birincilik ödülünü İzmir Fen Lisesinden Ayşe Serra Köşker kazandı. Coğrafya alanında birincilik ödülünü Trabzon Solaklı Fen Lisesinden Muhammet Mustafa Yılmaz ve Esat Küçükpeker kazandı. Değerler Eğitimi alanında birincilik ödülünü Ankara Özel Beştepe Anadolu Lisesinden Emirhan Bilgili ve Osman Uzun kazandı. Fizik alanında birincilik ödülünü İzmir Özel Çakabey Lisesinden Ayşe Pelin Dedeler kazandı. Kimya alanında birincilik ödülünü İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezinden Mehmet Sertaç Çekiç kazandı. Matematik alanında İstanbul Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezinden Zeynep Parmaksız kazandı. Psikoloji alanında birincilik ödülünü Şanlıurfa Suruç Fen Lisesinden Osman Gören, Muhammet Emre Bozkaya ve Tuğba Çınar kazandı. Sosyoloji alanında birincilik ödülünü ise Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesinden Muhammet Emin Çiftçi ve Berfin Balcı kazandı. Tarih alanında birincilik ödülünü Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesinden Atakan Önaldı ve Berkay Özer kazandı. Teknoloji ve Tasarım alanında birincilik ödülünü Ankara Özkent Akbilek Fen Lisesinden Şüheda Sıla Akban, Taylan Ümmer ve Buğra Ayhan kazandı. Türk Dili ve Edebiyatı alanında birincilik ödülünü Eskişehir Özel Bahçeşehir Lisesinden Arda Uzunoğlu ve Yazılım alanında birincilik ödülünü İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinden Emirhan Kurtuluş kazandı.

Yarışmalarda ödüllerini kazanan belediye başkanları plaketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödül takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.