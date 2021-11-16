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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlik festivalinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlik festivalinde önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlik festivalinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir.' dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz. Değerli kardeşlerim bugün burada siyastete gençlik kollarında atılmış hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş olarak karşınızda bulunuyorum. Siyasete gökten zembille inmedim. Gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Geriye dönüp baktığımda iyi ki gençlerle birlikte yol yürümüş, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım diyorum. 

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