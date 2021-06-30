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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti toplantılarında söz alan her bir vekilimiz özgürce fikirlerini söylüyor. Her hususu samimiyetle görüşme fırsatı buluyoruz.

CHP giderek daha yıkıcı şekilde bizi hedef alıyor. Siyaseyi kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır.

Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktaıdr. Adı da yalan terörüdür. 

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