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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hamursuz' bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hamursuz' bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hamursuz' bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların kutladığı ‘Hamursuz Bayramı’ nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda, “Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ülkemiz, tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aziz milletimiz bir kez daha birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bu anlayışla ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyasına destek veren Musevi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın omuz omuza geleceğe yürüyüşü, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bayramları vesilesiyle, barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Kalay
 

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