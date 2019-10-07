Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekatla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin, “Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi geri çekilme olayı başlamış vaziyette ve şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar. Bu zaten yeni bir şey değildi. Başkan Trump bu konu ile ilgili talimatını vermişti ve çekilmeyi emretmişti. Fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen gerek bu arada gerek Amerika heyeti gerek bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini yapıyorlardı.

Dünkü görüşmeden sonra da bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, bir gece ansızın gelebiliriz. Bu karalılığımızı devam ettiriyoruz. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini kabul etmemiz asla mümkün değil” dedi.

Beyaz Saray'ın, “ABD'nin bölgede son iki yılda yakaladığı DEAŞ'lı teröristlerden Türkiye sorumlu olacak” açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, “Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi burada bulanan DEAŞ'lılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar, biz de arkadaşlarımıza bu konuda bir talimat verdik onlar da bir çalışma yapıyorlar.

Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile önümüzdeki ay yapılacak görüşmenin tarihine ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu ziyarette ikili olarak, heyetlerarası bu görüşmeyi yapmak suretiyle, yüz yüze olması işin derinliğini Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler bunları ele alma fırsatını vermiş olacak” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile yapılması planlanan görüşmede F-35 konusunun da gündeme geleceğini söyleyen Erdoğan, “İkili ilişkilerimiz de en önemli başlıklardan bir tanesi F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim odur ki, bu görüşmemizde hem bunu bir karara bağlamak, biz hala parçaları gönderiyoruz. Bu parçalar gönderilmeye devam ediliyor. Ödemelerde de yine aksama yapmıyoruz, Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık. En önemli başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu da konuşacağız” dedi.

İlker Turak - Ömer Çetin

