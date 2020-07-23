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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Temmuz Hatay’ın anavatana katılmasının 81. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Barışçı ve hukuka saygılı Türk dış politikasının, 81 yıl önce elde ettiği büyük bir başarıyla Hatay'ın anavatana bağlanması, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi alanındaki kazanımlarının ilk halkalarından birini oluşturmaktadır.

Hatay Millet Meclisi'nin kendi arzu ve iradesiyle aldığı karar, milli birliğimiz ve bütünlüğümüzü güçlendirirken, Doğu Akdeniz'deki Türkiye varlığını da perçinlemiştir. Kültür ve medeniyetlerin binlerce yıldır bir arada yaşadığı Hatay'ın Türkiye'ye katılımı, hoşgörü diyarı ülkemiz için de ayrı bir zenginlik, gurur ve övünç vesilesi olmuştur.

Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayanları rahmetle, minnetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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