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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in AA'nın ofisine yönelik saldırısına kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in AA'nın ofisine yönelik saldırısına kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in AA'nın ofisine yönelik saldırısına kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisine yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, “İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.  

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