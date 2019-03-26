İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Büyük Trabzonlular Buluşması'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor"

"Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik."

"İstanbul'da doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, cesaret edemediler."

"Seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp "cami" ismiyle müsemma haline getirebiliriz."

"Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız."

ABD'NİN SKANDAL GOLAN TEPELERİ KARARI

AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey Biz hangi dünyada yaşıyoruz.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.