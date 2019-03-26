Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor"

"Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik."

"İstanbul'da doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, cesaret edemediler."

"Seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp "cami" ismiyle müsemma haline getirebiliriz."

"Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız."

ABD'NİN SKANDAL GOLAN TEPELERİ KARARI

AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey Biz hangi dünyada yaşıyoruz.