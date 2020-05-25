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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki şehit ailesine bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki şehit ailesine bayram telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki şehit ailesine bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ay önce İdlib’de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak’ın ailesini telefonla aradı. Erdoğan, "Hamdolsun ki böyle bir evladın annesi oldum" diyen şehit annesi Nermin Ak’a, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İzmir'deki şehit ailesine bayram telefonu - Tıkla İzle

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaklaşık 3 ay önce Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ailesine bayram ziyareti yaptı. Bayram ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aileyi ile telefonda görüştü.

“Sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz”

Kerem Ali Sürekli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak aileyle görüştürmesi aileyi sevindirdi. Şehit annesi Nermin Ak, telefon görüşmesinde bayramlarını tebrik ederek taziyesini yineleyen Cumhurbaşkanına, "İsyan etmiyoruz Cumhurbaşkanım; çok şükür, hamdolsun ki böyle bir evladın annesi oldum" sözlerine Erdoğan'ın yanıtı, "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" oldu.

"Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutlu etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ailenin aynı zamanda hemşehrileri olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirten Başkan Sürekli, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını da ifade etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız; daima milletle, milletin sinesinde, hanesinde olmuştur. Asla ulaşılamaz olmamıştır. Sağ olsunlar aradık ve şehit ailemizle görüştüler. Bizlere ve şehit ailemize ikinci bir bayram yaşattılar. Her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanındadır. Millet adamı olmak böyle bir yürek ister. Şehitlerimiz ve gazilerimize olan borcumuz büyük. Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz. Bu bayram vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın değerli katılımları gerçekten büyük mutlu etti ve heyecanlandırdı. Allah onu başımızdan eksik etmesin.”

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