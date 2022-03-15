Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizi en sert küresel çalkantılardan en az kapıla çıkardığımız bir yerde duruyoruz.

Bize alternatif olarak ortaya çıkların tek söyledikleri sadece eskiye döneceğiz olmuştur. Yönetim sistemi diye ortaya koydukları tek bir alternatif yok.

Yurt dışında hazırlanmış raporu kendi çalışmalarıymış gibi sunuyorlar.

Bizim hayata geçirdiğimiz işleri kendi fikirleriymiş gibi söylüyorlar.

Dünyanın hiçbir yerinde anayasalar da yasalar da yönetim sistemleri de durağan değildir.

Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.

“Antalya forumu Türkiye'nin artan gücünün göstergesidir. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.”

“Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir.”