Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Önce küresel finans krizi, ardından salgın kriziyle dengelerin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden ülkemizi suhuletle çıkarmanın gayreti içindeyiz. Salgın sürecinde gelişmiş ülkelerin bile aslında ne kadar kırılgan siyasi, toplumsal, ekonomik bir yapıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz bu sıkıntılı sistemi sağlık sisteminden altyapısına varana kadar çok güçlü bir şekilde geride bırakmıştır. Biz de bu fırsatı değerlendirmek için yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefi olan ekonomi planımızı ısrarla uyguladık.