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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 için perşembe veya cuma günü aşılamanın başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 2021 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

 'Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına hüsran düşmüştür'

'Türkiye vesayet günlerini geride bıraktı'

'Teröriste terörist demekten bile aciz sözde genel başkanı CHP seçmeninin sağduyusuna havale ediyoruz'

"Bunların derdi milletle, milletin tercihleriyledir."

 'Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık ama görüşmelerimiz sürüyor. Nihai kararı vermedik'

 'Perşembe veya Cuma aşılama başlayacak'

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