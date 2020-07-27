Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Kurban Bayramı tebriğiyle başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Askerlerimizi taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası ölü ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik. Komutanlarımız olay yerine intikal etti ve mevcut durumla ilgili bilgileri aldılar. Bu elim kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza da şifa bulsun.

'Bayram için tüm kurumlar tedbirlerini aldı'

'Kimsenin toprağında gözümüz yoktur'

'Müze tartışmalarının anlamı kalmadı'

'Türkiye yeni bir diriliş mücadelesi veriyor'

"Ayasofya'nın sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz."

"Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanmasındaki örneklerden biridir."