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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-  8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak

- 'Köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlıyor'

- Üç beş aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor.

- Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir

- Yeni anayasa için harekete geçebiliriz

- TÜRKSAT 5A uydumuzu 8 Ocak'ta yörüngesine yolcu ettik. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki uydular yerine düşük maliyetteki sebebi nedeniyle mikro uyduların önemi artıyor.

- Türkiye'de görev yapan AB elçileri ile yaptığım toplantıda, ilişkilerimizi saygı ve ortak hedeflerde geliştirmeyi teyit ettik.

- Silvan projesi, GAP'ın en bereketli bölgelerden birini oluşturuyor. 2 milyon dekar alanı sulayacak. İnşallah hem barajın hem tünellerin inşasını tamamlayarak, Diyarbakır topraklarını ülkemiz için önemli kazanç haline getireceğiz. 25 Ocak'ta Elazığ'a gittik. Toplamda 8 bin konutun anahtarını hak sahiplerine verdik.

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