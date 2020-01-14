Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamada ''2011 yılında milletimize bu sözü verdik, adım adım dersimize çalıştık. Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık." Her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Projenin inşasında ve finansmanında herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. İnşaat maliyeti 75 milyar olarak hesaplanan kanal etrafında, sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilecek." dedi.