Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

''Terörle mücadelede verdiğimiz binlerce şehidimize Suriye'de yenileri ekleniyor. Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden 36 askerimizin de aralarında olduğu nice canlarımızı toprağa verdik. Bin yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir gazimizin, şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor.''

Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için imanın yanında içinden çıktığınız kültürü bilmek gerekiyor. Şehitler tepesi boş kalacak diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir.''

Sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Bir şehidimizin babası soğan patates dediler biz o soğanı patatesi yemeden yaşarız ama vatansız yaşayamayız diyordu. İdlib şehitlerimizden birinin ağabeyi cenaze merasiminde canımız feda olsun yeter ki vatan millet sağ olsun diyerek metanet gösteriyordu.

Sokakta mikrofon uzatılan bir teyzemiz 'Yılan gelmiş biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler' diye aydınlarımızın gösteremesdiği feraseti ortaya koyuyor. Ben şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim.''

KILIÇDAROĞLU'NA ŞEHİTLER TEPESİ TEPKİSİ!

Şehitler tepesi boş kalmayacak' sözünü anlamak için imanın yanında içinden çıktığınız kültürü bilmek gerekiyor.

Merhum Arif Nihat Asya'nın şiirini okuyup da, hala ısrarla 'Şehitler Tepesi boş kalacak' diyen kişi, bu ülkeyi düşmana teslim etme, milletimizin boynuna esaret zincirini geçirme peşinde demektir.

Kılıçdaroğlu Esed'in Suriye'de İsrail'in Filistin'de hayata geçrimeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye'nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir onursuzdur şerefsizdir alçaktır haindir. Cumhurbaşkanlığı seçimi var yüreğin yetiyorsa çıkarsın meydana milletten yetki alabilirsen de söylediklerini yaparsın.

''REJİM 3 BİN 200'ÜN ÜZERİNDE UNSURUNU KAYBETTİ''

Bugüne kadar rejim 3 bin 200'ün üzerinde unsurunu 3 uçağını 8 helikopterini kaybetmiştir. Elbette bizim de kayıplarımız var. Rejim ve onu destekleyenler çocukları kadınları katlederek gerçek yüzlerini sergilemeyi sürdürüyor. Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız.

Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızla herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum. Türkiye'yi içine sokulmak istenen bu cendereden muhakkak kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yiz ve birlikte güçlüyüz. Futbol sahalarında bile milletimizin ülkesine ordusuna verdiği destek bunun en güzel örneklerinden birisidir.''