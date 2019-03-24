Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal çok taklacıdır. Söylediği yalanları takipte zorlanıyoruz. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir" dedi.

"BAY KEMAL ÇOK TAKLACIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Parti'de öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'de PKK ile ilişkili 27 kişi var. Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir. Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?" dedi.