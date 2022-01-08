Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kursu açıklamalarına sessiz kalmasına tepki göstererek, "Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylemiyor. O birilerini havlatıyor, kendisi de arkadan izliyor. Sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini de hesabını da bildiririz ve sorarız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

4 senelik aradan sonra Türkçe'nin başkenti, tarih, kültür ve medeniyet şehri Karaman'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi yad ediyorum.

Kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu o dava ellerinin emanetine sıkı sıkıya sarılacak, davamızın bayrağını hep birlikte daha da yükseğe çıkaracağız. Türkiye'yi güçlendirmeye, hedeflerine yaklaştırmaya devam edeceğiz. Karaman sadece tarihiyle, erenleriyle, abidevi şahsiyetleriyle değil, aynı zamanda ahde vefasıyla da büyük bir şehir olduğunu bize gösterdi. Biz bu şehrin metanetini, zorluklar, sıkıntılar karşısında mücadele azmini seviyoruz. Sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyoruz. Bir yandan insanımızın derdiyle dertleniyor, diğer yandan şehirlerimizi 2023'e, 2053'e hazırlıyoruz.

"MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZLA SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR LİGE ÇIKACAĞIZ"