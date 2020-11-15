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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane sözü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye 500 yataklı hastane sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesine ilişkin, "KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"KKTC ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayamazdık. KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi bu acil durum hastanesidir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 yataklı bir hastanenin daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kazandırılacağını bildirdi. 

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