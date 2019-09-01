Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya müjde!

Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına ve sizi de bizi de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. İlçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Seçimlerdeki rekor desteğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü de sizlere, Konya halkına ediyorum. Konya, büyük medeniyet davamıza, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de en büyük desteği veriyor.

Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana Hazretlerinin, alemi ilimle bulan Konevi Hazretlerinin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir tarımda, sanayide, kültürde, ilimde gönüllerin ruhuyla beslenen tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir. Çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en güçlü tasarım, üretim sıralarına çıkaramazsak ecdada layık olamayız. Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getirmeden gidersek yarım iş yapmış oluruz. Nerede ne yaparsak yapalım bir gözümüz hep Konya'dadır. Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Geçen yıl Mavi Tünel içme suyu ve arıtma tesisinin açılışını yapmıştık. Aralık ayında toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon TL olan 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik.

Bugün de burada toplam yatırım tutarı 645 milyon TL olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak için bir aradayız. Tüm projelerimiz şehrimize hayırlı olsun. Tüm bu hizmet ve eserlerin Konya'mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıkları, kurumları, herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Son 17 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık? Eski rakamla söylüyorum. 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 binin üzerinde derslik inşa ederek, 2 devlet üniversitesi oluşturarak Konya'nın eğitim alt yapısını adeta yeni baştan kurduk. Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri, yüzme havuzları inşa ettik. Artık milli maçlarımızın oynandığı statlardan önemlisi hangisi oldu.

Konya Şehir Stadyumu oldu. Artık Konya gençliği sporu seviyor. Hem merkezde, hem de ilçelerde millet bahçeleri yapıyoruz. Konyalı Bakanımız Murat bey süratle belediye başkanımla el ele verecek. Hızla inşallah, anneler çocuklarını yanlarına alacak ve millet bahçelerinde eğlenecekler. İnşaatı devam eden ve seneye açacağımız şehir hastanemiz 1250 yatağı ile ülkemizin en büyük hastanesi olacak. Bölünmüş yolumuzu 167 kilometreden 1140 kilometreye çıkardık. Hızlı tren hatları ile Konya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e bağladık. Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e kadar, Antalya, Kayseri'ye uzanacağız. Bu etüt çalışması süren yapıya da en kısa sürede başlıyoruz.

Eski Karatay sanayisini yeni yerlerine taşıdıktan sonra oralarda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Tüneli ve barajlarının önemli bir kısmını tamamladık ve sulama tesisi ile hazırlıklarımız sürüyor. Yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Tarıma elverişsiz olan Karapınar'da da enerji ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz. Asıl yeni eserlerin, yeni hizmet ve yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya Metrosunun yapımına başlıyoruz.

Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya'nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır. Konya, şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biri ise bunun birazı ayrım yapmadan, yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçludur" dedi.

"Bay Kemal, 'işçi çıkartmayacağız' dedi. Şu anda çıkartıyorlar"

Belediyeciliğin tam manası ile gönül işi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli inşa ediyoruz. Şehirlerimizi, gecemizi gündüzümüze katarak gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Sokak, cadde, bina, hava su ve en önemlisi de insanıyla şehirlerimize hizmet ediyor eserler ortaya koyuyoruz. Hizmet de nasip ve niyet işidir.

Belediyeleri kazanmayı sadece siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz. Son seçim kampanyası dönemi boyunca CHP belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımdan süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerden hiçbir işçi çıkarmayacak kadar vermedik söz bırakmadı.

Bay Kemal öyle dedi. İşçi çıkartmayacağız dedi. Şu anda çıkartıyorlar. Ne oldu? Bizim de yapacaklarımız var. Üstelik ne diyordu bay Kemal, namus sözü diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Ne yaptılar. Önce bizim böyle bir sözümüz yok deyip inkar yoluna gittiler. Sonra önlerine belgeler konulunca ajanslara sorun dediler. İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkan ortada yok. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da ve daha birçok yerde olup bitenleri anlatmıyorum" şeklinde konuştu.

"Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan bir parti ve ekibi bulunuyor. Kardeşlerim, böylece ne sözün, ne belgenin ve hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz'da tiyatro diyenler asıl tiyatroyu kendileri seçimlerde oynadılar. CHP 31 Mart seçiminden beri hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bunun adı sahtekarlık, riyakarlıktır, düzenbazlıktır. Sözlerini tuttukları şeyler de var. Köşe bucak kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar.

İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da. Kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış olanlarla el ele dirsek temasında ve ne diyor, biz sizlerle beraberiz. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Özellikle İstanbul'u nasıl birlikte böleceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koyarak onlara destek veriyorlar. Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. 15 Temmuz faillerini lanetleyemeyenler, her zaman ülkesinin yanında yer alamayanlar siyasetçi, belediye başkanı olmaz. Bugün oynadıkları rollerle milleti kandırdıklarını sananlar en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıkınca Allah'ın izniyle milletten cevabını alacaklar."

"Sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ekonomimize kurulan tuzaklar bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz"

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, herkesin öncelikli vazifesinin büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kendimizin ne yaptığına bakacağız. Biz 15 Temmuz'dan beri Cumhur İttifakı içinde birlikte hareket ettiğimiz MHP ve diğer partilerle tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı olarak bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, partimizi en iyi şekilde çalıştırma gayretindeyiz. Ülkemizin ihtiyacı olan kanunları hızlıca çıkartmaya çalışıyoruz. Önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir süre var. İyi planlama, sıkı bir çalışmayla 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirmeliyiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ekonomimize kurulan tuzaklar bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Bunun için bir konuda sağlam durmamız gerekiyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabia'mızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'den ne kopartırsak kar mantığıyla birileri şişiriliyor, pof poflanıyor"

"Ülkemize ve ülkemizin nezdinde bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birlik ve beraberliğimize saldırıyorlar" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaptıkları iş bu. AK Parti'den ne kopartırsak kar mantığıyla birileri şişiriliyor, pof poflanıyor. Siyaset hiçbir somut temeli olmayan imalarla, ithamlarla veya tehditlerle yapılacak iş değildir. Eğer siyaset yapacaksanız çıkıp milletin huzuruna milletin, ülkenin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi ve nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Zira Rabbim gururla hareket edenlere en büyük tokatı atar bunu da görelim bilelim. Şahsımızın da AK Parti'nin kusuru eksiği olabilir, yanlışlarımız da olabilir.

Kusursuzluk inancımızda sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Biz hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan çekinmedik. Unutmayın kardeşlerim, ben sizleri çok seviyorum. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. İnşallah önümüzdeki dönem, her işin tıkır tıkır yürüdüğü, hedeflerimize birer birer ulaştığımız bir dönem olacaktır. Sadece desteğinize değil tekliflerinize de ihtiyacımız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek, çocuklarımıza birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakını asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakında attığımız kararlı adımları parlamento içi veya dışı devam ettireceğiz."

Yasin Can - Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar



