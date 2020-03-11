Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs açıklaması! 'Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- Gözlem noktalarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında yer alıyor

- İdlib'teki mücadelemiz ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Karşımızdakiler sözünü tutmazsa bir öncekinden çok daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten kaçınmayız

- Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

- Ülkemizdeki (korona virüsü) vaka Avrupa kaynaklı tek bir örnekten ibarettir

- Gözlem noktalarına yapılacak en küçük saldırıda; sadece karşılık vermekle kalmayacağız, daha ağır mukabelede bulunacağız

- Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle destek vermeyi sürdüreceğiz

- Türkiye ateşkesi rejime ve teröre gücü yetmediği için değil, İdlib'deki krize çözüm yolu bulabilmesi için yaptı

- Avrupa'yı daha önce defalarca sorumluluk almaları konusunda uyardık, kimseyi ülkemizde zorla tutma gibi bir sorumluluğumuz yok