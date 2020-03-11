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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs açıklaması! 'Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs açıklaması! 'Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Koronavirüs açıklaması! 'Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuşuyor. 'Corona Virüsü' konusuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şu anda izlemeye alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları: 

- Gözlem noktalarımızın güvenliği önceliklerimizin en başında yer alıyor

- İdlib'teki mücadelemiz ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Karşımızdakiler sözünü tutmazsa bir öncekinden çok daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten kaçınmayız

- Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

- Ülkemizdeki (korona virüsü) vaka Avrupa kaynaklı tek bir örnekten ibarettir

- Gözlem noktalarına yapılacak en küçük saldırıda; sadece karşılık vermekle kalmayacağız, daha ağır mukabelede bulunacağız

- Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle destek vermeyi sürdüreceğiz

- Türkiye ateşkesi rejime ve teröre gücü yetmediği için değil, İdlib'deki krize çözüm yolu bulabilmesi için yaptı

- Avrupa'yı daha önce defalarca sorumluluk almaları konusunda uyardık, kimseyi ülkemizde zorla tutma gibi bir sorumluluğumuz yok

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