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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Paniğe asla kapılmayacağız, sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Devlet olarak her türlü tedbiri alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır

- Özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecek

-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulacak

- Piknik ve tören yerleri haftasonu kapalı olacak

- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis edilecektir.

- Yurtdışı uçuşlar tamamen iptal edilmiştir

- Tüm illerimizde pandemi kurulu oluşturulacaktır. 

- Paniğe asla kapılmayacağız

- Karşımızdaki tehdit çok ciddi

- Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan başında yatacak

- 2 milyon dar gelirli aileye bin lira destek veriyoruz

- Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur

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