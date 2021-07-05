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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Salgın döneminde verdiğimiz desteğin 196 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz.”

“Aldığımız tedbirler ve ekonomik canlanma dolayısıyla 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık.”

“Emeklilerimizin aylıklarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi ödeyeceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 8,45 artış yapılacak.”

“12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.”

“Yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için tüm SGK prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz.”

“Salgın sürecinde doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı.”

“Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.”

“Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük mücadelesini veriyoruz. 28 yıl önce bugün Başbağlar'da teröristler tarafından alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.”

“FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdik.”

“Bu devlete ve millete ihanet eden hiçbir yapının varlığına müsaade etmeyeceğiz.”

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