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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları:

- Trump'ın gönderiği mektubu bugün kendisine geri iade ettim. Ayrıca Ferhat Abdi Şahin adlı teröristini meşrulaştırılma çabalarından rahatsızlık duyduğumuzu belirttim. Hatta (Cilo'nun) terörist olduğunu CIA'in de onayladığını ifade ettim.

-  “(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri yine kendilerine ilettik. FETÖ bizim için terörist başıdır. Tüm olayların faili olan kişinin ABD'de 400 dönümlük bir arazide yaşaması pek kabul edilebilir bir durum değildir. Yeni belgelerimizi de takdim edeceğiz. Bizden nasıl teröristler istendiği zaman veriyorsak umarız onlar da bize verirler.

-  "Ferhat Abdi, Öcalan'ın Manevi oğludur" 

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