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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."

"2022'de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL'yi bulacaktır."

"Küresel enerji dar boğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum."

“Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.”

"Yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun düşüş trendine gireceğini umut ediyoruz."

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız."

“Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız.”

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