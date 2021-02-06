İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki oylama sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi'ye ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe'ye başarılar diledi.

Türkiye'nin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşmasına ve Libyalıların barış, güvenlik ve refahına katkı vermeyi sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile iş birliğini yeni dönemde de geliştireceklerini ifade etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.