Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahruze teyzeye sürpriz ziyaret

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Tuzla'da bulunan bir fabrikada işçilerle bir araya gelerek iftar açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programının ardından kendisiyle görüşmek isteyen Sultanbeyli'deki Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaretinin ardından Sultabeyli'de mahalleliyle de bir araya geldi. Balkondan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören vatandaşlar tezahüratlarda bulundu.

“Cumhurbaşkanımız gelince dünyalar benim oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahruze Keleş, “Cumhurbaşkanımız geldi, dünyalar benim oldu. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. O dünyaların cumhurbaşkanı. Çok sevindim, çok şaşırdım. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu'yu da bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlar da örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiçbir yerde yok” diye konuştu.

Cüneyt Sevindik - İzzet Aydın

