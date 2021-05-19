Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'in sözlerine sert tepki!

(Meral Akşener'in Netanyahu-Erdoğan benzetmesi) Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim sese gelir. O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben ise BM Genel Kurulu'nda terör devleti İsrail'in 47'den bugüne Filistin'in topraklarını nasıl işgal ettiğini haritayla göstermişimdir. Belki birçoğunuz da benim o konuşmamı izlemişsinizdir. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi var. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz. Filistin'e ne verdiğimizi, Filistin'i yönetenler çok iyi biliyor'' dedi.

(Turiste açık, yerliye kapalı eleştirileri) Turistler zaten riskleri göz önüne alarak geliyor. Gelenlere neden kapıyı kapatalım? Bu propagandayı yapmak sosyal medya sahtekarlığından başka bir şey değildir.

(Tam kapanmanın sonuçları) Tam kapanmayla birlikte ciddi manada düşüş oldu. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında bu farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef her şeyden önce 5 bine inmek. Vaka sayısı 5 bine indiğinde vefat sayısı da ciddi manada azalmış olacak. Hedefimiz bunu başarabilmek. Başarmak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Öğretmen, polis, jandarma personelinin aşılanma sürecini devam ettiriyoruz.