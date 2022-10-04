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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e ABD tepkisi: 'Gereği neyse her zaman yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e ABD tepkisi: 'Gereği neyse her zaman yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e ABD tepkisi: 'Gereği neyse her zaman yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istemesine sert tepki göstererek, "Biz gereği neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
 

“FETÖ'nün DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizidir. Bunların hepsi tıpkı PKK gibi sahaya sürülen piyonlardır. Biz bu katil sürülerinin yularını kimlerin tuttuğunu gayet iyi biliyoruz”

”Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.”

"Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"
 

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