Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e ABD tepkisi: 'Gereği neyse her zaman yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



“FETÖ'nün DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Biri diğerinin ruh ikizidir. Bunların hepsi tıpkı PKK gibi sahaya sürülen piyonlardır. Biz bu katil sürülerinin yularını kimlerin tuttuğunu gayet iyi biliyoruz”

”Yunanistan Başbakanı ABD'den yardım istiyor. Neye karşı? Türkiye'ye karşı. Ne yaparsan yap, biz gereği neyse bunu her zaman yapacağız, yapmaya hazırız.”

"Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"



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