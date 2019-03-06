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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım yorumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesini değerlendirdi.

Kanal 24'te canlı yayın konuğu olan Erdoğan, Şenol Güneş'in Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesini şu sözlerle yorumladı.

"Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesine sevindim. Kendisini arayıp tebrik ettim. Hayırlı olsun . Biz Şenol Hoca'yla dünya 3.sü olduk. İşin kökünden geliyor. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar diliyorum. Ben futbolda da yerliye ve milliye inanıyorum. Şenol Hoca bizim ligimizdeki bütün futbolcuların hepsinin puanını iyi vereceklerdendir. Lucescu ile bir gençleşme olayı yapıldı. Şenol beyin genç kadrolarla devam edeceğinden şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova maçlarımız var. Bu maçlarla iyi başlangıç yaparsak arkası da iyi gelecektir. Takımımıza başarılar diliyorum."

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