Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8'lik depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bilim insanları 6 Şubat'taki depremi dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak kaydediyorlar. Yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme fırsatımız oldu. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biri olduğu gerçektir. Yaralarımızı sarmaya hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız depremlerde yüreğimize ateş düştü. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de bin 30 vatandaşımızı toprağa verirken, 2606 yaralımız var. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ederim" dedi.

Devlet ve millet olarak çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Ana muhalefet ve yanındakiler devlet yok diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Afet bölgesine 13 bine yakın iş makinası sevk ettik. İlk günden itibaren devlet polisiyle askeriyle jandarmasıyla tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık. Yaralıların sevki, vatandaşların tahliyesi asayişin temini için elimizdeki tüm imkanları kullandık. 38 gemi, 77 uçak, 120 helikopter, 45 insansız hava aracından istifade ettik.

Depremzedelerimizin yeme içme ihtiyaçları için gereken tedbirleri aldık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz çıkmış Kızılay'a nerede diyor. Kızılay 2 buçuk milyon insanına yemek sunuyor. Böyle vicdansızlık olur mu. Bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur değildir. Geçici barınma merkezlerini hızla devreye alıyoruz. Bölgeye 300 bin çadır sevk edildi. Bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. 376 bin vatandaşımız ise yurtlarda. Şehrimizde 132 kurtarma aracı, 408 iş makinesi görev yaptı. Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Çiftçilerimiz içinde her türlü desteği veriyoruz. Kalıcı konutlar için harekete geçtik. 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Osmaniyeli kardeşlerimiz tüm raporlara -e devlet üzerinde kimlik numarası ile ulaşabilir. Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız.

Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Yollarımızın tamamı açıktır. 458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya'da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz. Yaşadığımız afetten 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır, eksiklerimizi tamamlamamız büyük önem taşıyor. 17 Ağustos depremi sonrası attığımız adımların doğru olduğunu görüyoruz. Adana'da çıkmış biri ‘Kentsel dönüşüme karşıyız' diyor. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Vatandaşlarıma yeni bedeller ödetmeyin diyorum. Bunu yapalım ki yataklarımızda rahatlıkla uyuyalım. Devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini yapmaya muktedirdir. Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere prim vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemesine izin vermeyin. Daha önce afetlerde milletimizi açta-açıkta bırakmadıysak yine devletimiz yanınızdadır. İhmali olanların gözünün yaşına bakamayacağız" diye konuştu.

Müslüm Balko - Beril Solmuşgül - Fadıl Kösedağ - Elif Ayşenur Bay - Serkan Çetinkaya

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