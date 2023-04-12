Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: '7'li masayı tekmeleyip yine oturdular'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"KUMAR MASASI, NOTER MASASI DEDİLER, TEKMELEDİLER"

Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.

"TERÖRİSTBAŞIYLA SELO'YU BIRAKACAKLARMIŞ"

Kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız... Ve demokrasi sandığına bunları... Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış. Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar.

"BUNLAR NE YERLİDİR NE DE MİLLİ"

Bir diğer örgüt FETÖ tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya Diyaneti kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız. Terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Ülkemizdeki seçimleri muhalefet kazansın diye konuşulanları saymıyorum. Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var. Bunlar neydi LGBT. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye derdi yok. Şu anda millet ittifakı denen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın, niye bugüne kadar açıklamadınız? Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de Saadet'i de nereye Deva'ysa bilmiyorum. Bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlardır. Terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak küresel emperyalizme sokmadır.

"ONLAR ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIMAYA DEĞİL GERİYE GÖTÜRMEYE GELİYOR"

Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız. Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Dikkat edersiniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak gibi derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyelerin başkanları onlarda değil mi? Bir eseriniz olsun be. Masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka, yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz. Onlar ülkeyi ileriye taşımaya değil geriye götürmeye geliyor.

"15 MAYIS'TA NASIL BİR TÜRKİYE'YE UYANMAK İSTEDİĞİNİZE KARAR VERECEKSİNİZ"

14 Mayıs bu bakımdan çok önemli, Cumhurbaşkanlığında oyunuza talibiz. Parlamentoda oyunuza talibiz. Cumhur İttifakı'nı gümbür gümbür Cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleriyle inşallah bu seçimlerde sandıklardan çıkarmaya hazır mıyız? Seçim beyannamemizi paylaştık. Seçimlere kadar gece gündüz sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. 21 yıllık eser ve hizmetlerimize de ülkemize ve milletimize sözümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güveniyoruz. Birikimi kapasitesi olan çıksın karşımıza. Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarınızda tartıp notunu verin, tercihinizi ona göre yapın. Sadece Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında tercih yapmayacaksınız. Atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz. Allah uhuletimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum.

"Masadakilerin millete hizmet gibi bir derdi yok."

"7'li masadan terörle mücadeleye dair bir söz duydunuz mu? Masadakilerin millete hizmet gibi bir derdi yok."



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