Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü mesajı

2015 yılında alınan karar ile 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinden sonra Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programa gönderdiği video mesajda muhtarların Türkiye'deki demokrasi piramidinin tabanını oluşturduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlık kurumu için yapılan yenilikleri hatırlattı.

“Muhtarlarımızla Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk”

“Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarımızla gönül gönle vererek yaptığımız işlerden biri de 2015 yılında aldığımız kararla 19 Ekim gününü Muhtarlar Günü ilan etmekti” diyerek muhtarların Muhtarlar Gününü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin teveccühü ile Cumhurbaşkanı görevine ilk seçilişimizin ardından 2015 yılı başından itibaren ülkemizin 81 vilayetinin tamamından muhtarlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelmeye başladık. Tam 50 ayrı toplantı ile ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızla zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk. Bu toplantılarımızda gerek muhtarlarımızın gerekse muhtarlarımız aracılığı ile pek çok vatandaşımızın, mahallemizin, şehrimizin sorunlarını çözdük. Sizlerle birlikte geliştirdiğimiz bu yöntemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlık Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi ile kurumsallaştırarak daha etkin şekilde kullanılabilir hale getirdik. Bu mekanizmalar vasıtasıyla muhtarlarımızın ve muhtarlıklarımızın meselelerinin en üst düzeyde ve tek elden takibini sağladık.

Muhtarlarımıza illerimizde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer yerlerde ise belediye başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettik. Bu istişareler sayesinde muhtarların en büyük sıkıntılarından birisi olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlarken, muhtar maaşlarında da ciddi artışlar yaptık. Tek tip kimlik belgesinden silah ruhsatı harcına kadar pek çok konuda muhtarlarımızın taleplerinin hayata geçirilmesine vesile olduk. İhtiyaç duyulan yerlerdeki uygun kamu arazileri üzerinde muhtarlık binaları yapılmasının yolunu açtık. Böylece muhtarlık müessesesinin zaten hakkı olan konuma gelmesini temin ettik.”

“Biz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik”

Korona virüs salgını döneminde muhtarların Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Günü mesajında şunları kaydetti:

“Mahallesinde yaşayan her bireyin sağlığının takibinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar ilgili birimlerimize yol gösteren ve onlarla birlikte çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde hapis cezası aldığımda birileri güya kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek ‘muhtar bile olamaz' manşetleri atmışlardı. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik. Muhtarlarımızın da kendilerine olan güvenimizi boşa çıkartmayarak gayretleri ve ferasetleri ile bu konumun hakkını vermeye başladıklarını görüyoruz.

Dünyada bizdeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine yaygın ve etkin bir şekilde kullanılabildiği pek az ülke vardır. Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak, sizin işiniz de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır. Mevlana Hazretleri, ‘Dert insana yol gösterir' diyor. Hep birlikte dertli olacağız ki, ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı görebilelim. Biz bu zamana kadar muhtarlarımızla yol yürüdük. Bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”

Derya Yetim

