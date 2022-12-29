Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde! Teknoloji destek paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan teknoloji destek paketi kapsamında 7 müjde paylaştı
- Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık." dedi ve sıraladı;
- Bu paketle teknoloji odaklı yazılımı, blok zincir, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğindeki firmaları destekleyeceğiz. 1 milyar lira kefalet limitli KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını istiyoruz.
- Veri merkezi sektörümüzü geliştirmek, bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması yapıyoruz.
- Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezlerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.
- Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.
- Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanında girişimlere 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi vereceğiz.
- İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin lira olan prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık." dedi.
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.