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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesinde önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesinde önemli görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesinde önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de NATO Liderler Zirvesi öncesinde dünya liderleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesinde önemli görüşmeler - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler sonra gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Erdoğan, Belçika'daki temaslarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına başladı. Erdoğan temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede bölgedeki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Temaslarına devam eden Erdoğan sonrasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

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