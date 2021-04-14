Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Kanal İstanbul' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunun Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yok. Montrö İstanbul Boğazı ile ilgili bir sözleşme idi. Dolayısıyla kendi bağımsızlığımızı, egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'umuzu İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul çok daha büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan geçlerin Kanal İstanbul sorusunu yanıtladı. Kanal İstanbul'un İstanbul'a bir manada kazanımları olacağına dikkat çeken Erdoğan, "42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz ve Marmara tarafından gelen gemilerin oradaki bekleme veya beklememeleri bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yok. Montrö İstanbul Boğazı ile ilgili bir sözleşme idi. Dolayısıyla kendi bağımsızlığımızı, egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'umuzu İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul çok daha büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır" dedi.

Erdoğan, kütüphane buluşmasının görüntülerini sosyal medya hesabından da şu notla paylaştı:

"Kütüphane Söyleşileri'nin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız."

Hülya Keklik - Derya Yetim