Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Yılanın başını ezeceğiz

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekâtını değerlendirdi. Son dört yılda Türkiye'nin sınırları içinde 7 bin 500, sınırları dışında ise 8 bin 500 olmak üzere 16 bin teröristin etkisiz hâle getirildiğini hatırlatan Erdoğan, terör örgütünün merkezi yapılanmasını Kuzey Irak topraklarında âdeta hapsettiklerini söyledi.

KAPILARI AÇARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

* Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonumuzu ‘işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Neymiş ikinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Zaten siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik. 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız.

* Hâlâ ‘Acaba Esad giderse yerine kim gelir?' bu soruyu soran liderler var. Neymiş? ‘DEAŞ gelirse ne olur ?' Suriye halkı da DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynirle yememiştir. Bunu da bilelim.

* DEAŞ'lılara ne yapılacaksa onu yapacağız. DEAŞ bölgede varlık gösteremeyecek, bu teminatı vermek istiyorum.

* Utanmadan sıkılmadan Kürtlere karşı olduğumuzu söylüyorlar. Terbiyesizlik yapma. Sadece Kobani'den ülkemize gelen 300 bin Kürt hâlâ misafirimiz olarak yaşamaktadır. ABD, AB bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız? Hiç olmazsa bunu kendi milletimiz bunu görsün.

* Bölücü örgütü himaye eden müttefiklerimiz ülkemizi oyalamaya yönelik taktiklere başvurulmuştur. Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta Amerika. Terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz sessiz kalamazsınız. Siz Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz.

* Harekâtımızı eleştiren Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hâle kimler getirdi? Önce bunun hesabını verin. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen sebep oldun. Belki de operasyon yaptın. Sen böyle bir katilsin.

* Harekât başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü. 109'un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var. İnşallah bu yılanların hepsinin de başını en kısa sürede ezeceğiz.

* Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Hristiyanların yaşadığı bölgeleri bombalıyorlar, dediler. İşinize bakın ulan, terbiyesiz herifler. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu edepsizliğin daniskası. İşgalci sizsiniz. Alçaksınız. Türkiye'de kaybedince Suriye'de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız.

* YPG saflarına katılmaya zorlanmış, Suriyeli kardeşlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. İster Arap, ister Kürt ister başka kesimden olsun. Hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır.

* Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Cezaevinde tutulması gerekenleri cezaevinde tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri hâlinde oraya göndereceğiz. Geride kalan kadın ve çocukları da bir ıslah programı çerçevesinde yeniden kendi toplumlarına kazandırmanın gayreti içinde olacağız.

ELLİ KÜRT VEKİLİM VAR

* Hani diyorlar ya, ‘Kürtlere AK Parti'de yer yok' diye, söyleyeyim size, şu anda parlamento içinde AK Parti grubundan 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir. En sonunda bize bunu söyletmeye mecbur bıraktılar.

NATO'YA: Teröristler bize saldırırken siz sessiz kalamazsınız. Türkiye'yi birkaç zibidiye tercih edemezsiniz.

HDP'YE: Hristiyanları bombalıyor, dediler. İşinize bakın ulan, terbiyesiz herifler. Ordumu işgalci gösteremezsin.

SUUDLARA: Bölgede süren harekâtımızı eleştiren S.Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hâle kim getirdi?

DÜNYAYA: DEAŞ'lı teröristlere ne yapılacaksa onu yerine getireceğiz. Örgüt o bölgelerde varlık gösteremeyecek.

AB'YE: Suriye'deki tek meşru güç biziz. Kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi göndeririz. Kendinize gelin!

SİSİ'YE: Seçilmiş olan Mursi'nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen sebep oldun. İşte böyle bir katilsin.



Türkiye Gazetesi