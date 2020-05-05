Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.45'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki haftalarda normalleşme adımlarımızın diğerlerini de açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız.

Salgın sürecindeki kazanımlarımızı inşallah bölgesel ve küresel olarak daha büyük başarılara dönüştüreceğiz.

Salgın döneminin ekonomimiz üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak ve çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz.

İşletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz.