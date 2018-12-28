Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen programa katılan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriziyle karşılaştı. Servislerine binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda yanlarında duran makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlık yaşadı. Erdoğan'ın etrafını saran öğrencilerden bazıları cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Kimileri de sürpriz buluşma karşısında yaşadıkları mutluluğu paylaştı. O anın görüntülerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan'ı yurtlarına davet ettiler.

TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdundan bir görevli ise Erdoğan'ı yurtlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife "Esra (Albayrak) ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" cevabını verdi.

Caner Ünver