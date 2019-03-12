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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilerin İstiklal Marşı videosuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilerin İstiklal Marşı videosuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilerin İstiklal Marşı videosuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lise öğrencisi Furkan Gündüz’ün İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımına, “İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Gölköy Anadolu Lisesi öğrencileri 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşı'na dair duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri bir video hazırladı. Gölköy Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Gündüz, söz konusu videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gündüz'ün paylaşımına Twitter hesabından, “Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak” şeklinde cevap verdi.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

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