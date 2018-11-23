Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, “24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemiz olan, gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başta görevleri başında şehit düşmüş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki bizler, eğitim öğretimi öteden beri en öncelikli konularımız arasında telakki ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemiz özellikle son 16 yıllık dönemde, yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerle eğitim alanında önemli atılımlar yapmıştır. Öğretmenlerimizin de desteği ile ulaştığımız seviyeyi korumaya, eğitimde kaliteyi de daha da yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Özlük haklarında iyileştirmeler yapmayı önemsediğimiz öğretmenlerimizin, huzur ve güven ortamında mesleklerini en güzel şekilde icra etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden; sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır.Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.”

Pelin Üzek Kılıç

