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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum."

Hülya Keklik
 

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