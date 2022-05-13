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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘’Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'’ açılış töreni ve ‘’Reis Bey’’ tiyatrosunun gösteriminde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"DAVASI UĞRUNA BEDEL ÖDEMEKTEN HİÇ KAÇMADI"

Bu yıl ki anma programı an teması üstadın yazdığı şiiri oluşturuyor. Önümüzdeki yıl Sakarya şiiri etrafında gerçekleşecektir. Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. Kendisinin ardından okunan hatimin duasının orada okunacak olması da bu ulu mabedin asli misyonuna dönüşünün işaretidir. Mesele hancı yolcu meselesi. Biz de bu dünyada yolcuyuz. Üstad bütün dahiler gibi anlatılması zor bir sanatkardı. Osmanlı'yla Cumhuriyet dönemiyle toplumla ve siyasetle ilgili hakikatleri korkusuzca dile getirdi. O zorluğu çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı.

Şerefi izzeti güzeli dışarıda arayanlara vatan coğrafyasını, tarihimizi işaret etti. Necip Fazıl, bu millete kimsenin inayetine mecbur kalmadan var olabileceğini gösterdi. En büyük şiarı sahiciliğiydi. Gerici gibi aşağılamalara maruz kaldı. O günlerin gazeteleri her mahkemeye çıkışını müjde gibi duyurdular. Karşılarında saldırılara şiirleriyle yanıt veren Necip Fazıl vardı. 

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