Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

En son istişare ve değerlendirme toplantımızı 2019 ekiminde yapmıştık. Salgın döneminde toplantılarımıza ara verdik. Bu sıkıntılı süreci en az kayıpla geride bıraktık.

Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ülkemize verdiğimiz eserleri her fırsatta hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. İktidara gelirken ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz dedik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Geçtiğimiz 20 yılda eğitimde yüksek öğrenim dahil bütçemizi 10,3 milyar liradan 274,3 milyar liraya çıkardık. Derslik sayımızı 611 bine yükselttik. 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdik.

Hastane randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı. Süratle çözüm için adımlar atmaya başladık. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyeli döndü.

Harekat ve operasyonlarla güney sınırımıza oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadığın ettik. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz.