Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve çeşitli kamu yatırımlarının açılış töreni çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanı'nda hazırlanan tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Bazı kabine üyeleri, milletvekilleri ve kent protokol üyelerinin de eşlik ettiği törende ilk konuşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu, konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaparak, mücadelenin artarak devam ettiğini ifade etti.

Törende ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Afyonkarahisar'da olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Afyonkarahisar bir başka burada yine 50 bini aşkın kardeşimizle bir aradayız. Bay Kemal bak Afyon ve Kütahya'dan sana selamlar var. Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle bir arada olamadık ama yine de Afyon'dayız. Büyük zaferin arifesinde Afyon'dayız. Direnişin, Milli Mücadele'nin kenti Afyon'da olmaktan onur duyuyorum. Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanıyla bu özel günde Yüzbaşı Agah Efendi ve Çiğiltepe kahramanı Albay Reşat Bey ve şehitlikte koyun koyuna yatan bütün kahramanları yad ediyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Aynı kutlu gaye uğrunda yaralanan gazilerimize rabbimden şifa diliyorum” dedi.

“Zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz”

Milli beka ve değerlere yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bundan bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen destansı mücadeleyi hep birlikte yeniden hatırladık. Meydanı dolduran gençlerimizle, kadınlarımızla, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi tekrar perçinledik. Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı bir dönemde Ahlat'tan ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın da Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Milletimizin bu topraklardaki 1000 yıllık varlığının köşe taşları olarak gördüğümüz zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz.”

“Yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz”

Konuşmasında yaklaşan 2023 seçimlerine değinen ve meydanı dolduran vatandaşlardan destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları ve gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben size inanıyor ve güveniyorum. 2023'ün bizler için bugün burada olduğu gibi zafer yılı olacağına inanıyorum. Şahit ol yarabbi. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen ve tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz. Burada olduğu gibi hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyoruz hem de 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz” diye konuştu.

“Eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, onların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak”

“Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu bir şekilde yad edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları, ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanları, ne milli iradenin egemenliğini kabullenemeyen vesayetçilerin oyunlarını, ne FETÖ'sünden, PKK'sına eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, onların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoymayacak. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret eden hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar.”

“Tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine asla ulaşamayacaklar”

Tarih konusunda yapılan dayatmalara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek millet, diyor muyuz? Biz yola nereden çıktık. Buradan, Afyonkarahisar'dan çıktık. Herkes duysun, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim bu birliğimizi kimse bozamaz. Tarihi şahsiyetlerimizi arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler, kirli emellerini gerçekleştiremeyecekler. Tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanlar gelecekte de hedeflerine asla ulaşamayacaklar. Son 20 yılda olduğu gibi gelecekte de inşallah emellerine asla ulaşamayacaklar. Ülkemizin şahlanışına set vurma gayretlerini yine sizlerle birlikte, aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimizle birlikte inşallah boşa çıkaracağız. Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek, Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

"Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan sağ ve salim ülkemizi çıkartacağız"

Konuşmasında dünyada yaşanan ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Afyon'a son 20 yılda yapılan yatımların tutarı 34 milyar lirayı geçiyor yaptığımız yatırımlar. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatı sürüyor. Bu hattın 2025 yılında tamamlanması ile Afyon-Ankara arası 1,5 saate, İstanbul arası 3,5 saate ve İzmir 2 saate düşecek. Afyon'a 43 adet baraj 20 adet gölet inşa ettik. 742 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren 13 sulama tesisimiz ile 34 bin dekar araziyi daha sulayacağız. 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Üreticilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Verimli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Tüm dünyanın içinde sürüklendiği bu fırtınadan sağ ve salim ülkemizi çıkartacağız.”

“Kendi sığ gündemleri ile baş başa bırakıp, biz işimize bakıyoruz”

Konuşmasında muhalefete, özellikle ‘6'lı masaya' da yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet tüm mesaisini birbirinin kuyusunu kazmaya, yalan ve iftira siyasetiyle ülkenin altını oymaya harcarken, biz sizlerle birlikte 85 milyona hizmet götürmeye harcıyoruz. Toplanıp dağılmaktan başka hiçbir maharetleri var mı? Kendi sığ gündemleri ile baş başa bırakıp, biz işimize bakıyoruz. Sizlerin desteği ve duası yanımızda olduğu müddetçe Afyon ile birlikte tüm Türkiye'ye eserlerimize mührümüzü vurmaya devam edeceğiz. Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu yatırımları sizlerle birlikte yaptık. Ülkemizi başarıdan başarıya sizlerle beraber koşturduk. Türkiye'nin ayağına vurulan asırlık prangaları ele ele verip, güç birliği yaparak beraber kırdık. Bizi mücadelemizde yalnız bırakmadınız, biz de size olan şükran borcumuzu daha çok eser üreterek ödedik” diye konuştu.

“Türkiye 2023'te gelecek asırdaki tarihine yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak”

Konuşmasında 2023 seçimlerine değinen ve seçimlerde destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye 2023'te gelecek asırdaki tarihine yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Sizlerden 2023'e giden kritik süreçte birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha fazla sahip çıkmanızı bekliyorum.”

AK Parti'nin vizyonunun Afyonkarahisar'da çizildiğini ifade eden Erdoğan, son günlerde yaşanan provokatif faaliyetlere değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yılı yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditler ile sindirip, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacağız ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten tekrar ısırılmayacağız. Kardeşliğimize daha sıkı sarılıp muhabbetimizi daha fazla güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Buradan Afyonkarahisar'dan öyle bir ses verelim ki Türkiye'ye kefen biçenlerin yüreği titresin.”

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantılarla temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdi.

Mevlüt Tınas - Mehmet Karakaş - Gökten Ceylan - Hayati Kanat

